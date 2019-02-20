مصر: تنفيذ حكم الإعدام بـ 9 أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام في هجوم 2015

نفذت مصلحة السجون في مصر هذا الأربعاء حكم الإعدام شنقا بحق تسعة معارضين تتهمهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنّ الحكم نفذ داخل سجن استئناف القاهرة بحضور عضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ورجل دين وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وتمّ تنفيذ حكم الإعدام رغم نفي المتهمين التسعة التهم المنسوبة إليهم وكذا مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوقف الإعدام في حق المعارضين التسعة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه "لا شك في ضرورة مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل "مرعب"، وذلك بالنظر إلى أحكام الإعدام التي يتم إصدارها وتنفيذها في حق المعارضين.

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للتذكير أيدت محكمة الاستئناف المصرية في نوفمبر-تشرين الثاني الماضي، حكما نهائيا بإعدام الأشخاص التسعة بعد إدانتهم باغتيال النائب العام السابق في تفجير استهدف موكبه في القاهرة في صيف العام 2015.