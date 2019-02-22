حكم بالسجن المؤبد على أسترالي قتل ستة أشخاص دهسا بسيارة

قالت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا يوم الجمعة إنها أصدرت حكما بالسجن المؤبد على أسترالي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم في وسط مدينة ملبورن عام 2017 مما أسفر عن مقتل ستة.

وصدر الحكم على جيمس غارغاسولاس الذي يبلغ من العمر 29 عاما، بالسجن المؤبد عن كل قتيل من ضحاياه وبينهم رضيع وطفلة في العاشرة من العمر، وقالت المحكمة إن الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها قبل أن يتسنى حصوله على إفراج مشروط هو 46 عاما.

وقال القاضي مارك واينبرج لغارغاسولاس خلال جلسة النطق بالحكم في ملبورن "كان هذا واحدا من أسوأ أمثلة القتل الجماعي في تاريخ أستراليا".

وحين وقع الحادث قالت الشرطة إنه ليس على صلة بالإرهاب، وإن المهاجم له سجل جنائي يشمل اتهامات بارتكاب عنف أسري، كما كان يتعاطى مخدرات تسبب له الهلوسة.

وكان هذا واحدا من أسوأ حوادث القتل الجماعي في أستراليا منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا الجنوبية التي قتل فيها 35 شخصا بالرصاص.

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