ولي العهد السعودي: نتوقع أن تفوق الاستثمارات في الهند عتبة 100 مليار دولار

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء 20 شباط/فبراير في العاصمة نيوديلهي أن بلاده اتفقت على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، وقال "اتفقنا مع السعودية على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني".

من جانبه لفت بن سلمان إلى أنه يرى فرصا بأكثر من 100 مليار دولار في الهند، معلنا أن "الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند وسنتبادل معلومات المخابرات".

وقال بن سلمان خلال مؤتمر صحفي، "اليوم نبني على علاقة قديمة ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية في الخمسين سنة الماضية من خلال اليد العاملة الهندية، والشركات الهندية والحقول الهندية"، مضيفا "هناك فرص كثيرة ومصالح مشتركة تتقاطع بين البلدين، المصالح تقع في مجالات عدة منها الطاقة والزراعة او في المجال التقني والثقافي، يجب أن نضع معا الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه المصالح".

وذكر بن سلمان أنه في الوقت عينه، هناك تحديات مشتركة تواجه البلدين ويجب مجابهتها مها.

وقوبل الأمير محمد بحفاوة في باكستان هذا الأسبوع ووقع الجانبان مذكرات تفاهم بنحو 20 مليار دولار للمساهمة في دفع الاقتصاد الباكستاني.

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