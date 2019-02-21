"جاكسا" اليابانية تساعد إندونيسا وغيرها من الدول على تجنب الكوارث الطبيعية

بعد الزلزال الذي ضرب إندونيسيا الصيف الماضي، هبت اليابان لمساعدتها، لما لديها من خبرة واسعة جداً في إدارة الكوارث.

عملية المساعدة اليابانية هذه تعتمد على "جاكسا" أي وكالة الاستكشاف الفضائية اليابانية، وعلى قمرها دايشي – 2.

هذا القمر يمسح الأماكن التي تضررت من أجل تشكيل صورة عنها. وتقوم عملية المسح هذه بواسطة جهاز رادار خاص دون أن تؤثر به الظروف الجوية. فهذه الصورة تساعد السلطات الإندونيسية على التعرف على احتياجات المناطق المتضررة، كما يقول الدكتور شيرو كواكيتي، وهو مهندس مشارك يعمل في "جاكسا".

مرصد جاكسا، دوره يتعدى التحذير من وقوع الكوارث. فالقمر الصناعي دايشي اثنان يراقب التغير المناخي ويراقب المحيطات من بينها ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي وقطع أشجار غابات الأمازون.

كما تنسق وكالة جاكسا أعمالها مع "سانتينال آسيا"، التي هي مبادرة لتعزيز التعاون الفضائي الدولي، لرصد الكوارث الطبيعية بمنطقة المحيط الهادئ الآسيوية. والهدف من هذا التنسيق هو الحد من المخاطر.

هذا ولا تريد "جاكسا" الاعتماد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية فقط، فهي ترغب بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لنقل المعلومات بأسرع ما يمكن لمن يحتاجها، مثل إندونيسيا وغيرها من الدول لتوفير الخبرة اليابانية الواسعة من أجل حياة أفضل وأكثر أماناً.

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