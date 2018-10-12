لماذا يعتبر محار سان جاك في هوكايدو الأفضل عالمياً؟

أهلاً بكم في "تايست" برنامج "يورونيوز" للطهي وتذوق الأطعمة. من اليابان، أرض فن الطهي بامتياز، نقف اليوم على جزيرة هوكايدو لاكتشاف محارة سان جاك، ومعنا الطباخ الشهير تييري فوازين.

بين الشهرين السادس (حزيران/يونيو) والحادي عشر (تشرين الثاني/نوفمبر) من كل عام، تجمع يومياً بين عشرة أطنان لأربعين طناً من محار سان جاك، في مياه المنطقة الواقعة شمال شرق جزيرة هوكايدو.

بالنسبة للطباخ الفرنسي الشهير عالمياً تييري فوازين فإن مذاق هذا المحار يحتوي على "تناقض لا يمكن تصديقه في كل هذه المنتجات ذات النوعية العالية وهي عذوبتها وحموضتها والتوازن فيما بينهما". وهذا ما يميز محار هوكايدو عن الموجود في أي مكان آخر من العالم.