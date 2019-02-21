إيقاف "بريفيك" الأمريكي: كان يخطط لقتل جماعي واستهداف سياسيين وصحافيين

اعتقلت السلطات الفدرالية في ماريلاند، بالقرب من واشنطن، يوم الجمعة 16 شباط - فبراير ضابط برتبة ملازم في خفر السواحل الأمريكي بتهمة التخطيط لعملية "قتل جماعي" لمدنيين وحيازة أسلحة نارية ومواد خاضعة للرقابة.

كريستوفر هاسون يبلغ من العمر 49 عاما ويعرّف عن نفسه بأنه ينتمي لجماعة "المتفوقين البيض" التي تؤمن بتفوق حقوق ذوي البشرة البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرهم.

وتقول مصادر وكالة الصحافة الفرنسية إن هاسون من أكبر المعجبين بالقاتل الجماعي، الإرهابي، النرويجي، أندرس بريفيك الذي نفذ مذبحة في العام 2011 في النرويج راح ضحيتها 77 شخصاً.

وجاء في وثائق المحكمة إن هاسون "يخطط لقتل مدنيين أبرياء على نطاق واسع نادر الحدوث في هذا البلد" ووصفت الملازم بأنه "إرهابي محلي" ويملك نزعة للنازية الجديدة.

وقال ممثلو الادعاء إن السلطات عثرت على 15 قطعة سلاح وأكثر من ألف طلقة ذخيرة في مقر إقامة هاسون قالت تقارير إنه بدأ بجمعها منذ عام 2017.

كما عثر المحققون على قائمة يشتبه بكونها "أهداف للقتل" تضم عديدا من الليبراليين بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعدد من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين.

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