محكمة سويسرية تغرم ضابطا سابقا لانضمامه لميليشا تقاتل داعش

فرضت محكمة عسكرية سويسرية، يوم الجمعة، غرامة على سارجنت سابق بجيش البلاد بقيمة 500 فرنك سويسري (500 دولار) لانضمامه الى ميليشيا أجنبية تقاتل داعش في سوريا بين عامي 2013 و2015.

ووجدت محكمة بيلينزونا يوهان كورسار مذنبا في تهمة اضعاف الدفاعات السويسرية وتهديد الحياد السويسري، إلا أنها برأته من تهمة تجنيد آخرين للانضمام الى المجلس العسكري السرياني، وهي ميليشيا مسيحية.

وقال ماريو كاملين، الناطق باسم المحكمة، إن المحكمة فرضت ايضا على كورسار سداد ألف فرنك نفقات المحكمة، اضافة الى 4500 فرنك عقوبة جنائية.

وستفرض العقوبة المالية فقط في حال ارتكابه جريمة أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تمت تبرئة غابريل هوبيل، وهو من أقارب كورسار، من تهم مماثلة.

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