شاهد: مياه الصرف الصحي تغرق مدينة سبها في ليبيا

يعيش سكان مدينة سبها بجنوب ليبيا وضعا مأساويا بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي، وهو ما جعل المدينة تعيش تحت وطأة المياه الراكدة. وبسبب الانسداد عمّت مياه الصرف الصحي الأسنة أنحاء المدينة، ما أدى إلى إغلاق الطرق وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

ولم تنجح المناشدات المستمرة من السكان إلى شركة المياه والصرف الصحي في إيجاد حلّ للوضع، وهو ما اضطر بعض المواطنين إلى إخلاء منازلهم وإغلاق المتاجر بعد أن اجتاحت مياه الصرف الصحي ممتلكاتهم.

من الناحية الفنية، فإن مشاكل الصرف الصحي في سبها تعود إلى مشاريع بنية تحتية غير مكتملة ومنظومة متهالكة، لا يمكنها إلا استيعاب 45000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي. مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن السبب الحقيقي هو غياب مسؤولية الدولة.

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مع تدهور النظام الأمني في السنوات الأخيرة، تعرضت محطات الصرف الصحي لهجمات مستمرة وتم سرقة معدات وآليات، كما تمّ تخريب المرافق. محمد أبو القاسم، رئيس مركز سبها الشرقي التابع لمكتب خدمات المياه والصرف الصحي، أكد أنّ غياب التوعية في صفوف السكان يزيد من تعقيد الأمر حيث قال إنّ المواطنين يجعلون الوضع أسوأ من خلال إلقاء النفايات في نظام الصرف الصحي.

وسبق وأن قدمت بعض المنظمات الدولية مضخات لإزالة مياه الصرف الصحي، لكن هذا لم يؤد إلى حل المشكلة حيث لا زالت مدينة سبها تعاني من عودة مياه الصرف الصحي منذ سنوات عديدة.

يذكر أن سبها هي عاصمة محافظة فزان وهي أكبر مدن الصحراء في ليبيا، وقد شهدت المدينة خلال السنوات الأربع الماضية اشتباكات مسلحة بين جماعات مسلحة متنافسة من أجل السيطرة على المنطقة حتى تمكن الجيش الوطني الليبي مؤخراً من طردهم.