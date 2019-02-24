وفاة 150 هنديا على الأقل وإصابة 170 بعد شرب خمور ملوثة سامة مغشوشة

لقي 150 شخصا على الأقل حتفهم حتى الآن في ولاية بشمال شرق الهند بسبب احتساء خمور سامة في ثاني مأساة من نوعها في البلاد هذا الشهر فيما دخل عدد كبير من المصابين إلى المستشفى مع محاولة السلطات تحديد مصدر الخمور واعتقال من تقع عليهم المسؤولية.

وسجلت تقارير من ثلاثة مستشفيات في الجزء الشرقي من ولاية أسام هذا الارتفاع في حالات الوفيات، بعد أن كانت السلطات قدرت أمس السبت أن عدد الوفيات بلغ 84 شخصا.

وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير الصحة في أسام لرويترز "لا يزال لدينا أكثر من 170 شخصا في المستشفيات كما يتوافد مرضى جدد من مناطق قريبة. بعضهم لم تظهر لديهم أي مشكلات صحية إلا بعد يومين من احتساء الخمور".

وأضاف "لقد أرسلنا عينات للفحص الجنائي للتعرف على المكونات المستخدمة في هذه الشحنة التي تسببت في وفاة هذا العدد الكبير من الأشخاص".

المسؤولة الحكومية جولي سونوال قالت إن الضحايا كانوا في الغالب من عمال مزارع الشاي في مقاطعتي غولغات وجورهات بولاية آسام.

استهلك العمال الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي يوم الخميس وبدأوا في فقدان الوعي.

وقد تم القبض على مالك وحدة صنع مشروبات محلية وثمانية آخرين، وفقا لتصريحات مسؤول الشرطة موكيش أغاروال لأسوشيتد برس.

وأضاف أن الشرطة تلاحق أشخاصا آخرين يعتقد أنهم على صلة بالواقعة كجزء من تحقيق مستمر.

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تعتبر حالات الوفاة بسبب الكحوليات المصنوعة بطريقة غير مشروعة شائعة في الهند لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف العلامات التجارية المرخصة.

الخمور غير المشروعة رخيصة في الهند وغالبا ما تضاف لها مواد سامة لزيادة قوتها.