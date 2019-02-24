لافروف: نشر شرطة عسكرية روسية في منطقة آمنة بين تركيا وسوريا أمر وارد

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله لوسائل إعلام صينية وفيتنامية يوم الأحد إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها في "منطقة آمنة" مقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.

ومن غير المرجح أن يكون الاقتراح مرضياً بالنسبة لأنقرة الحريصة على إقامة المنطقة لكنها أكدت على ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية مع نشر قواتها فقط هناك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنصاره في كلمة في يناير كانون الثاني إن بلاده لا تتوقع من حلفائها سوى الدعم اللوجيستي.

إلا أنه عاد وقال أمس في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن. ترك"، إن أي منطقة آمنة على طول حدود تركيا مع سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا، ولفت أن بلاده تعمل على ضمان الهدوء في هذه المنطقة بالتعاون مع روسيا وإيران.

وكانت روسيا قالت إن تركيا ليس لديها حق إقامة المنطقة دون طلب موافقة الرئيس السوري بشار الأسد والحصول عليها.

ونُقل عن لافروف قوله يوم الأحد إن القادة العسكريين في المرحلة النهائية من تحديد شكل المنطقة الآمنة وإن أي قرار سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار قدر الإمكان.

وقال: "كان الحديث يدور عن إنشاء منطقة عازلة على أساس الاتفاقية التي وقعت بين تركيا وسوريا في العام 1998، وتنص على التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة، بما في ذلك إمكانية عمل الجانب التركي في مواقع معينة من الحدود داخل الأراضي السورية".

وأضاف: "لدينا خبرة في دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق خفض التصعيد بنشر الشرطة العسكرية الروسية. هذا الاحتمال قائم بالنسبة لهذه المنطقة الآمنة".

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