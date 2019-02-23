وزير الدفاع التركي يحذر من أي فراغ أثناء انسحاب أمريكا من سوريا

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من مغبة وجود فراغ أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول. كلام خلوصي جاء خلال زيارته لواشنطن واجتماعه مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شنهان ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دنفورد.

وكرر الطرفان على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية في العراق وأفغانستان وكوسوفو وسوريا، وأن الشراكة بين أنقرة وواشنطن متجذرة منذ عقود.

من ناحيته شدد الجنرال دنفورد على تماسك الحملة والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة "داعش"، وأكد أن دور القوات الأميركية المتبقية في سوريا هو الاستمرار في دورها السابق القاضي بتطهير الأراضي التي يسيطر عليها داعش ثم الانتقال الى مرحلة الاستقرار، حيث تقوم القوات الأميركية بتدريب وحدات مسلحة محلية للحفاظ على الأمن ومنع إعادة ولادة "تنظيم الدولة" من جديد.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال أمس الجمعة إن واشنطن ستبقي على نحو 400 جندي في منطقتين سوريتين مما يمثل تغييرا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة في سوريا.

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