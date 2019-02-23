الجيدو: سيطرة كبيرة للعناصر اليابانية في ثاني أيام "غراند سلام" دوسلدورف

شهد اليوم الثاني من بطولة غراند سلام دوسلدورف للجيدو منازلة قوية في وزن أقل من 73 كيلوغراما جمعتين بين خصمين من العيار الثقيل، حيث نشطها كل من البطل الأولمبي شوهاي أونو ومواطنه ماساشي ايبينوما حامل برونزية الألعاب الأولمبية مرتين وبطل العالم ثلاث مرات، في حين كانت النتيجة النهائية لصالح أونو الذي نجح في الفوز بمعدن الذهب للمرة الرابعة خلال بطولات غراند سلام والفوز على خصمه الدائم للمرة الثانية بعد غراند سلام أوساكا.

شوهاي أونو قال عن مواطنه وخصمه ايبينوما: "كنت أتدرب مع إيبينوما في نفس المكان في المدرسة الابتدائية والثانوية. أعتقد أن عودته للمنافسات الدولية أمر يدعو للتفكير. خلال المنازلة حاولت التركيز في عدم التفكير في وزنه وقدراته في عالم الجيدو، هذا منحني الكثير من الثقة، لقد قاتلت ونجحت في تحقيق الفوز، لكنني رغم ذلك أكن الكثير من الاحترام لهذا الجودوكا المخضرم".

ولدي السيدات في وزن أقل من 70 كيلوغراما منصة التتويج كانت من نصيب حاملة برونزية الألعاب الأولمبية البريطانية سالي كونوي، حيث تمكنت من حصد لقبها الثالث في منافسة غراند سلام.

البريطانية حصلت على المركز الأول بعد فوزها على الألمانية ميريام بوتكيريت حاملة البرونز في جائزة لاهاي.

سالي كونواي قالت:" كنت أعرف مسبقا إنه خلال هذه المنافسة في ألمانيا سيكون هناك ضغط كبير، لكنني حاولت اليوم التركيز في الخطة التي يجب استعمالها خلال المنازلات مثل تثبيت اليد عاليا، لأن المهمة تسهل بعد ذلك، بعد ذلك كان يجب اختيار الوقت المناسب واستغلال الفرصة للهجوم".

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السيطرة اليابانية استمرت في اليوم الثاني أيضا عن طريق تاشيرو في وزن 63 كيلوغراما.

بطلة العالم ثلاث مرات لم تجد صعوبة في تخطي عتبة الروسية داريا دافيدوفا حاملة لقب جائزة طشقند الكبرى والفوز بلقبها الثاني في بطولات غراند سلام بفضل حركة أو- يوشي- غاري.

فيما رجع المركز الأول في وزن أقل من 81 كيلوغراما للياباني فيجيوارا سوتورو حامل فضية البطولة العالمية.

وكانت أجمل حركة في منافسات هذا اليوم هي حركة يوشي ماتا التي قام بها الروسي موغوشكوف ضد الألماني إيساييف.