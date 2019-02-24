مسؤول أمريكي: نائب الرئيس سيعلن يوم الاثنين عن خطوات ملموسة بشأن فنزويلا

قال مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض اليوم، الأحد، إن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي سيعلن عن "خطوات ملموسة" و"تحركات واضحة" لمواجهة الأزمة الفنزويلية يوم غدٍ بعد لقائه بعدد من قادة دول المنطقة في العاصمة الكولومبية، بوغوتا.

وامتنع المسؤول الأميركي عن إعطاء المزيد من التفاصيل.

وذكر المسؤول كذلك في تصريح للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه "ما حدث أمس لن يردعنا عن (السعي) لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا".

ومنعت قوات فنزويلية ومجموعات متحالفة مع الرئيس نيكولاس مادورو قوافل مساعدات أميركية من دخول فنزويلا يوم السبت، وحصل إثر ذلك اشتباك بين متظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى مقتل شخصين.