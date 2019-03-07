فنزويلا تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

أمهلت السلطات الفنزويلية الأربعاء، السفير الألماني 48 ساعة، لمغادرة البلاد بسبب ما وصفته بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكان السفير دانييل مارتن كرينر، قد شارك في استقبال خوان غوايدو زعيم المعارضة في مطار مايكويتيا بكركاس عند عودته.

خطوة استبعاد السفير من شأنها أن تزيد من الشرخ بين إدارة الرئيس مادورو والاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي اعترض عليه غويدو وأدانه مؤكدا أن المعارضة تتحكم بالبرلمان.

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وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية:"من غير المقبول أن يتصرف سفير، بما يتوافق مع مخطط مؤامرة أطراف من المعارضة الفنزويلية".

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استنكر قرار الاستبعاد ملمحا أن هذه الخطوة تزيد من الأزمة، مشددا أن القرار غير مفهوم.