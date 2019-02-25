الشرطة اليونانية تعثر على 7 مهاجرين في شاحنة

قالت الشرطة في شمال اليونان إنها عثرت على سبعة مهاجرين- أربعة منهم أطفال- مختبئين في شاحنة أثاث زعم أن سائقها تلقى أموالا لنقلهم من تركيا إلى ألمانيا.

وأوضحت قوة الشرطة في سالونيكي أن المهاجرين على متن الشاحنة كانوا من سوريا والعراق، كما يزعم أن السائق تلقى 1500 يورو (1700 دولار) عن كل واحد من الركاب السبعة.

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وأضافت أن الشاحنة اوقفت اليوم الاثنين على طريق فرعي قرب بلدة إديسا شمال البلاد. وتعتقد الشرطة أن سائق الشاحنة، 41 عاما من مقدونيا الشمالية، كان يتجنب الطرق السريعة الرئيسية لتقليل خطورة ايقافه.

واعتقل السائق للاشتباه به في تهريب أشخاص.

بينما يدخل آلاف المهاجرين اليونان بشكل غير شرعي كل عام، يحاول قلة منهم خوض الرحلة الطويلة من تركيا إلى وجهات أخرى في أوروبا.