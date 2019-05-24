شاهد: عندما يصبح الموت والنعش عنوانا للحملة الانتخابية في اليونان

أنا أمثل وجه الحياة

يبدأ المرشح اليوناني كونستانتينوس بابولاس حملته الانتخابية وهو يخرج من نعش مهددا: "دعم بابولاس يعني كسب الحياة، وبخلاف ذلك ..."، ثم يومئ إلى النعش في إشارة تنذر بالسوء.

اختار كونستانتينوس بابولاس الدعابة كشعار لحملته الانتخابية على أمل الفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية المقررة في الـ 26 من هذا الشهر، وبالتالي الحصول على مقعد في مجلس مدينة تسالونيكي.

النكتة حاضرة في الحملة

بابولاس يقول: "الطريقة الوحيدة لإزالة الغموض عن الموت هي النكتة"، وهو مصمم على المضي قدما لتجسيد هذه الفكرة حيث يوزع معطرات على شكل نعش على الناخبين، كما يعرض ملصقات انتخابية مصممة وكأنها إعلانات عن جنازة عامة.

يؤكد بابولاس أن وظيفته علمته دروسا قيمة وصقلته لكي يتكيف مع السياسة، وفي هذا الشأن يوضح: "لا نعرف ما الذي سيحمله الغد، لذلك يجب أن نكون مواطنين صالحين وعلينا أن نترك هذا الانطباع عندما نموت".

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أما بخصوص لقبه العائلي الذي يعني "البعبع" باليونانية، فيؤكد بابولاس أن ذلك ساعده كثيرا، ولكن نجاحه الحقيقي يعود إلى تقديمه لأداء جيد.

وفي هذا الشأن يوضح بابولاس: "إذا لم نقم بتقديم عمل جيد، فسنكون بذلك بمثابة نحفر قبرنا المهني بأيدينا!"، وينهي جملته بابتسامة تهكمية وساخرة.

النعش رمز آخر للأمل

مرشح النعوش كثيرا ما أعرب عن استيائه من أداء الحكم المحلي في البلدية التي يسكنها، وهو ما جعله يتخذ قرارا بخوض غمار السياسة من أجل تقديم الأحسن لسكان المدينة.

بابولاس يحدوه الأمل في الذهاب بعيدا في هذه الانتخابات حيث يقول: "أتمنى ألا تمثل هذه المعركة السياسية، التي تعتبر معركتي الأولى، موتي السياسي".

وأكد بابولاس أن زوجته كانت قلقة بعض الشيء من الطريقة الهزلية والمرعبة في نفس الوقت لشعار حملته الانتخابية، ولكن يبدو أن ردود أفعال الناس كانت إيجابيا من الحملة.