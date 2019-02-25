شاهد.. ميغان تحصل على عقد هدية في الرباط

زار دوق ودوقة سايكس هاري وميغان، الحدائق الأندلسية في الرباط اليوم الإثنين، خلال رحلتهما إلى المغرب.

وسار الزوجان في الحديقة بأيدٍ متشابكة، وحصلت ميغان على عقد من الصناعات التراثية المغربية أثناء جولتها في الحديقة.

وبعد انتهاء الجولة عاد هاري وميغان إلى القصر الملكي، حيث سيمضيان ليلتهما الأخيرة في المغرب، قبل العودة إلى بريطانيا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تكون هذه آخر جولات ميغان الدولية، قبل أن تضع مولوده الأول في شهر أبريل القادم.

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