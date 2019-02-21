هل من الأمان للسيدات الحوامل ركوب الطائرة؟

تتصدر دوقة ساسيكس العناوين الرئيسية لصورة الدولة مع عطلة نهاية الأسبوع، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة وهي ما يعتقد أنها الأولى منذ أن انتقلت عبر البحار لتتزوج من العائلة المالكة البريطانية.

كانت ميغان ماركل، وهي حامل بشهرها السابع تقريباً مع طفلها الأول من الأمير هاري، قد وصلت إلى مدينة نيويورك يوم الجمعة لإقامة مكثفة لمدة خمسة أيام.

في حين إن الكثيرين مهتمون بأجندة الدوقة خلال الزيارة، فإن آخرين يتساءلون إن كان من الآمن أن تسافر ميغان الحامل جواً؟

للإجابة عن هذا السؤال وإفادة الأمهات الحوامل الأخريات، لجأنا إلى الدكتور جينيفر أكينو، وهو أستاذ مساعد سريري في قسم التوليد وأمراض النساء في جامعة نيويورك لانغون هيلث في مدينة نيويورك.

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يقول أكينو لتوداي: "بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يطرن فإن القلق هو خطر حدوث مضاعفات الحمل أثناء ركوب الطائرة". "غالبية المضاعفات تحدث في الثلث الأول أو الثالث (من الحمل)، ولكن يمكن أن يحدث أيضاً في أي وقت".

REUTERS Duchess of Sussex visits the Natural History Museum in London 12-02-2019.

كان أحد المخاطر التي ذكرها أكينو هو إذا حدثت ولادة مبكرة (أقل من 37 أسبوعاً) على متن طائرة، ولم يكن هناك أطباء أو ممرضين على متنها.

بشكل عام، على الرغم من ذلك، ووفقاً لتوصيات الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة، ما دامت الأم والجنين يتمتعان بصحة جيدة، يمكن للمرأة أن تسافر بأمان إلى أن يبلغ الحمل 36 أسبوعاً.

ومع ذلك، فإن بعض شركات الطيران لديها سياساتها الخاصة حول السماح للنساء الحوامل بالسفر.

على سبيل المثال، تطلب JetBlue من المسافرة الحامل في غضون سبعة أيام من تاريخ الولادة المحتمل، تقديم شهادة من طبيبها قبل أقل من 72 ساعة من موعد المغادرة. وهكذا يجب على الأمهات الحوامل أن تتحقق مما إذا كانت شركات الطيران لديها سياسات مماثلة.

وأشار الدكتور أكينو أيضاً إلى أن خطر حدوث جلطات الدم لدى المرأة يزيد أثناء الحمل. لذا إذا كانت الرحلة المخططة طويلة، يجب على الأمهات اتخاذ الاحتياطات اللازمة: شرب الكثير من الماء، وارتداء ملابس فضفاضة، ومتابعة المشي والتمدد.

فيما يتعلق بوجهات السفر، يقول الدكتور أكينو أنه يجب على النساء تجنب المناطق المعرضة لخطر الإصابة بعدوى زيكا. جاء هذا في وقت مبكر من حمل دوقة ساسيكس عندما سافرت مع الأمير هاري في تشرين أول (أكتوبر) إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. تحقق من خريطة فيروس Zika CDC حول العالم في وقت مبكر.

بالنسبة إلى النصائح المفيدة الأخرى، إبحث عن المستشفيات المحلية في المنطقة التي تسافر إليها. من المهم أيضاً أن تتحدث الأمهات في وقت مبكر مع أطبائهن حول أوقات الرعاية الطارئة. وحول الأعراض - مثل القيء الشديد، والنزيف المهبلي أو آلام البطن - وكيف تتصرف إذا حدثت.