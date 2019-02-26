شاكيرا أمام المحكمة في برشلونة بسبب التهرب الضريبي

استدعت محكمة إسبانية مغنية البوب الكولومبية شاكيرا، للمثول أمامها في منتصف يونيو القادم، بعد تحقيقات باخفائها 14.5 مليون يورو عن الضرائب.

واتهم محققون المغنية في ديسمبر الماضي، بتهربها الضريبي بين عامي 2012 – 2014، حيث كانت تقضي معظم وقتها في إسبانيا، رغم أنها تقيم رسميا في بنما.

وفي مذكرة الاتهام قال المحققون إن شاكيرا تخفي أموالها بالتعامل مع 14 شركة في جزر كايمن وفرجن.

وبحسب شركة العلاقات العامة التي تتعامل مع شاكيرا، فإن المغنية كانت قد أدت كل ما عليها مع مصلحة الضرائب في إسبانيا، وأن شاكيرا ستمثل أمام المحكمة يوم 12 يونيو كما طلب منها، في برشلونة حيث تعيش مع زوجها لاعب نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

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