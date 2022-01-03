"السماء تمطر سمكا".. مدينة تيكساركانا الأميركية تودع العام 2021 بظاهرة غريبة

شهدت مدينة تيكساركانا الواقعة في شرق ولاية تكساس الأميركية حدثًا نادرًا في نهاية العام 2021 بعد أن "أمطرت السماء سمكا".

هذه الظاهرة الغريبة والتي تعرف باسم "المطر الحيواني"، حدثت يوم الأربعاء في مدينة تيكساركانا.

ونشر الحساب الرسمي للمدينة في منشور عبر فيسبوك تحذيرا للسكان، وجاء التعليق التالي مرفقا لصورة سمكة سقطت من السماء "2021 تتخلص من جميع الحيل.. بما في ذلك تمطر الأسماك" وأضاف "لا، هذه ليست مزحة".

وذكرت القناة المحلية "KFSM-TV"، أن سكان البلدة لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق هذه الظاهرة من خلال نشر الصور التي تم التقاطها للأسماك وهي مبعثرة في كل مكان. وكان شعور الدهشة وعدم تصديق ما حدث وحده الطاغي على تعليقاتهم.

وبحسب قناة "ناشونال جيوغرافيك" العلمية، إن السبب وراء هذه الظاهرة الغريبة هو أن الحيوانات الصغيرة مثل الضفادع والطيور والأسماك تعلق في مجاري المياه وتنقل من الأرض إلى السماء ومن ثم تسقط إلى الأرض مع قطرات المطر.

سبق وأن شهدت كانساس سيتي، أكبر مدن ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأميركية، حدثا مشابها عندما أمطرت السماء الضفادع في عام 1873. وفي اليابان، أمطرت السماء الضفادع الصغيرة في عام 2009. وفي أستراليا أيضا تساقطت الأسماك ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، بعد أن لاحظ سكان مدينة تيكساركانا شيئا غريبا، تمثل بصوت مرتفع لتساقط المطر، سارعوا للخروج من منازلهم وهنا كانت الصدمة بعد أن لا حظوا أن السماء تمطر سمكا على المنازل والشوارع.

ويقول توم بريغهام، مدير محل للسيارات في تيكساركانا تعليقا على هذه الظاهرة، إنه رأى الأسماك تتساقط من السماء خلال العاصفة الرعدية، وأضاف "كان الجو ممطرا وبدا وكأنه على وشك أن يكون هناك إعصار.. ثم لاحظنا تساقط الأسماك".

ولفت بريغهام إلى أنه لاحظ تساقط ما يصل إلى 25 إلى 30 سمكة. ومعظم هذه الأسماك كانت بحجم كف اليد.