تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالنفاق لمشاركته في قمة بمصر بعد عمليات إعدام

انتقدت تركيا زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لحضورهم قمة استضافها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد أيام من إعدام تسعة أشخاص في قضية مقتل النائب العام المصري.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إنه من قبيل النفاق أن يحضر زعماء الاتحاد الأوروبي هذه القمة في مصر بعد أن أبلغوا أنقرة بأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيقضي في نهاية المطاف على آمالها في الانضمام للاتحاد.

وقال "دعم قيادة الاتحاد الأوروبي بالكامل للسيسي وتواجدها في نفس المكان معه بعد أيام من استشهاد أولئك الشبان هي تجسيد كامل لما نقوله ..هذا كيل بمكيالين ونفاق".

ودافع السيسي عن عقوبة الإعدام يوم الاثنين خلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر قائلا إن كلا من المنطقتين لهما ثقافة مختلفة.

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