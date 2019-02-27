عشرات القتلى والمصابين جراء حريق ضخم في محطة رمسيس في القاهرة

قالت مصادر طبية إن عشرين شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء اندلاع حريق بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن هيئة السكة الحديد إعلانها انحدار جرار واصطدامه بالصدادات الخرسانية عند نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بالمحطة بعد الحريق، وفرضت قوات الأمن حاجزاً أمنياً حول الموقع ومنعت الاقتراب منه.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة التاريخي.

وقد توجه وزير النقل هشام عرفات، إلى موقع الحادث وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب التصادم، كذلك توجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن غادة والي للمحطة لمتابعة الحادث. فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.

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