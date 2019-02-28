شاهد: روبوت لإيصال طرود البريد إلى المنازل

طرحت شركة نقل البريد الأمريكية "فيديكس" حلا عصريا يمكّنها من إيصال الطرود البريدية في نفس اليوم بدون أي تكلفة بشرية.

العربة الذكية المسماة "روبوت نفس اليوم SameDay Bot" هي تعاون بين فيديكس ومجموعة شركات مثل والغرين وبيتزا هت وأوتوزون و شركة وول مارت للمراكز التجارية.

وتقول الشركة إن العربة مزودة بنظام عجلات مطور يسمح لها باجتياز أنواع مختلفة من التضاريس، كصعود حافة الرصيف أو درجات سلم صغير، وهي مزودة أيضا بكاميرا تسمح لها بالتعرف على المكان والاتجاه بدقة عالية جدا بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة لما يوضع ضمن صندوقها، باردا كان أم حار.

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