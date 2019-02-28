فرنسا تمنح الأردن مليار يورو في صورة منح وقروض

قالت وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أنييس بانييه-روناشير اليوم الخميس 28 شباط/فبراير إن بلادها ستقدم مليار يورو للأردن في صورة قروض ومنح على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية خلال "مؤتمر لندن 2019" الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن يهدف لتعزيز الاستثمار في الأردن،

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال المؤتمر، أن بلاده تأثرت نتيجة أزمة اللاجئين والأزمة الاقتصادية العالمية.

ودعا الملك عبدالله المستثمرين ومجتمع الأعمال في العالم للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني من موارد بشرية مؤهلة وطموحة، وموقع استراتيجي يشكل نقطة تلاق للقارات والأسواق العالمية، بحسب وصفه.

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