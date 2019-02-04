شاهد: الأردن يعيد للعراق 1300 قطعة أثرية مسروقة

استعاد العراق أكثر من ألف قطعة أثرية كانت قد سُرقت خلال السنوات الماضي.

وقد سلمت السلطات الأردنية، 1300 قطعة، السبت الماضي إلى الحكومة العراقية، وتتكون من نصوص سومرية قديمة وقطع من الفخار وآنية زجاجية من العصر البابلي، وهي الآن معروضة في المتحف الوطني العراقي ببغداد.

وحاول المهربون تهريب القطع الأثرية الثمينة خارج البلاد.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

كأحجار الدومينو.. اعترافات أوروبية بـ"غوايدو" رئيساً لفنزويلا ومادورو يرفض المهلة

نواب بريطانيون يتهمون سلطات عليا بالسعودية بالمسؤولة عن تعذيب ناشطات

الرئيس العراقي يرد على حديث ترامب بشأن الإبقاء على قواته في العراق لمراقبة إيران

وقد أشاد وزير الثقافة العراقي بعودتهم، وقال الوزير عبد الحميد الأمير "لقد عانى التراث العراقي كثيرا خلال العقود الأخيرة عبر السلب والتدمير، ونعتقد أن حماية إرث العراق هي مهمة عالمية لأنه تراث للبشرية جمعاء".

وأضاف:"أود أن أشكر المجتمع الدولي على ما قدمه من دعم لنا. أنا أوجه الدعوة للعالم أجمع لدعمنا في استعادة تراثنا ونأمل أن نتواصل مع جميع أنحاء العالم لاستعادة التراث العراقي".

ويبذل العراق جهودا واسعة لاستعادة تراثه الثقافي الغني بعد تدميره عقب سقوط نظام صدام حسين عام 2003.