المرشح الرئاسي علي غديري ليورونيوز: على السلطة الجزائرية أن ترتقي لمطالب الشعب

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية علي غديري إن المظاهرات الأخيرة التي خرج فيها الآلاف من الجزائريين المطالبين بالتغيير السياسي في البلاد هي مسيرات "متحضرة" معرباً عن أمله في أن تأتي بالديمقراطية.

وقال غديري في حديث حصري ليورونيوز: "هذه المظاهرات إن دلت على شيء فإنها تدل (على) أن الشعب الجزائري يطالب بالتغيير ويطالب بوجوه جديد، بسياسة جديدة، بجيل جديد في الحكم ويطالبه بصفة متحضرة.

"فيجب على السلطة أن ترتقي إلى ما وصل له شعبها".

ويخرج آلاف الشبان الجزائريين إلى الشوارع منذ عدة أيام للاحتجاج على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة فيما واجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ويقول معارضو بوتفليقة (81 عاما) إنه غير لائق صحيا لقيادة الدولة التي يقولون إن مستشاريه يحكمونها باسمه. وتقول السلطات إنه لا يزال يمسك بزمام الأمور رغم أنه لم يظهر علانية سوى بضع مرات ولم يلق خطبا عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية عام 2013.

وتحدث غديري ليورونيوز عن عدة ملفات أهمها الانتخابات الرئاسية القادمة. انتظرونا لمتابعة حديثه الكامل.

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