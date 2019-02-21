بوتفليقة يتوجه إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية

قالت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية دورية لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة. ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات.

وكانت وكالة الأنباء قد قالت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، ليضع بذلك حدا لحالة عدم اليقين التي استمرت لعدة أشهر بسبب تدهور حالته الصحية.

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ويتولى بوتفليقة (81 عاما) الرئاسة منذ عام 1999 ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة حيث أن المعارضة الجزائرية لا تزال ضعيفة ومتشرذمة.

وقالت الوكالة إن بوتفليقة يرغب في تعديل الدستور إذا أعيد انتخابه. ولم تحدد الوكالة البنود التي سيسعى لتعديلها لكن مصدرا مطلعا قال إنه سيقترح على الأرجح إنشاء منصب نائب الرئيس لمساعدته في حكم البلاد.

ومن بين الأسماء التي أشارت إليها وسائل الإعلام الجزائرية كمرشحين محتملين لذلك المنصب الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ورئيس الوزراء أحمد أويحيى.