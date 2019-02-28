قوات سوريا الديمقراطية: سنعلن النصر الكامل على داعش خلال أسبوع

ذكر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، الخميس، أن الإعلان عن الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية سيكون خلال أسبوع.

وقال القائد كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات يوم الخميس إن قواته ستعلن "الانتصار الكامل" على تنظيم داعش بعد أسبوع فقط.

وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بعد تحريرهم من قبضة التنظيم المتشدد في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية، وقال "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".

ولم يتضح متى تم تصوير المقطع، وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، الخميس، عن تحرير 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى الدولة الإسلامية.

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و تخوض القوات اخر المعارك ضد تنظيم داعش في جيبه الأخير بمنطقة باغوز المتاخمة للحدود العراقية.

وكان المئات من المدنين أغلبهم من النساء والأطفال قد فروا من باغوز إلى الصحراء السورية أين تلقوا مساعدات غذائية والعلاج من قبل المجموعة الطبية التطوعية "فري بورما راينجرز"، فيما لم يتبقى مع التنظيم إلا عدد من المقاتلين أغلبهم من الأجانب