قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها حررت 24 من مقاتليها من قبضة داعش

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، الخميس، إنها حررت 24 من مقاتليها الذين كانوا محتجزين في بلدة الباغوز بشرق البلاد حيث يرابط المتشددون قرب الحدود العراقية.

تتابعون على يورونيوز:

ماكرون: يجب محاكمة معتقلي تنظيم داعش بالدول التي يواجهون فيها اتهامات

إردوغان لا يعتقد أن أمريكا ستسترد الأسلحة من الجماعات الكردية بسوريا

قوات سوريا الديمقراطية: إجلاء مدنيين من آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية

الجيش العراقي: قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 280 مقاتلا عراقيا من داعش

و تحارب قوات سوريا الديقمراطية اخر ما تبقى من فلول تنظيم داعش وتحاول إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المتشددين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.