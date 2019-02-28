ترامب يهاجم محاميه السابق ورئيس لجنة بالكونغرس يقول إن الرئيس ارتكب جريمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، كذب "كثيراً" في شهادته أمام جلسة استماع في الكونغرس في واشنطن، لكن كوهين أخبر الحقيقة عندما قال إنه لم يكن هناك أي تواطؤ مع روسيا.

ترامب قال أثناء مؤتمر صحفي عقد في فيتنام بعد اختتام قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لقد كذب كثيرا" وأضاف "أظن أن إقامة جلسة استماع مزيفة أثناء قمة مهمة جدا هو شيء فظيع بالفعل".

ووصف ترامب شهادة كوهين بأنها "مخزية".

ترامب ارتكب جريمة

رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي قال إن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة على ما يبدو لكنه امتنع عن ذكر إن كان يتعين إبعاده عن منصبه.

وبعد جلسة عقدت أمس الأربعاء للاستماع لأقوال مايكل كوهين، قال الديمقراطي إيليا كامينغز للصحفيين عندما سألوه إن كان يعتقد أن ترامب ارتكب جريمة بوصفه رئيسا "يبدو أنه فعل ذلك".

وأضاف "ذلك يستند إلى ما تكشف بالفعل" في إشارة إلى اعتراف كوهين بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بتوجيه من ترامب.

وامتنع كامينغز عن ذكر ما إن كان يرى أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله. وقال "ينبغي أن أدرس الوثائق وأرى ما لدينا. ضعوا في حسبانكم أني أريد التحرك بحذر شديد".

وأدلى المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب مايكل كوهين بشهادته أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، بروايته الحقيقية في جلسة استماع علنية أمام لجنة برلمانية، استهلها بالهجوم على الرئيس ترامب، ووصفه بالعنصري والغشاش.

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