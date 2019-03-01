كبادرة حسن نية.. باكستان تطلق صراح طيار هندي كانت قد أسقطت طائرته واحتجزته

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن السلطات أفرجت عن طيار مقاتلة هندية جرى إسقاطها وأعادته إلى الهند، اليوم الجمعة، وسط مواجهة محتدمة بين الجارتين النوويتين.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني الطيار وهو يعبر الحدود قرب بلدة واغاه قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، (1600 بتوقيت جرينتش).

"مبادرة سلام"

وكانت باكستان قد أعلنت أمس نيتها الإفراج عن الطيار في "مبادرة سلام" حيال الهند، بعد ثلاثة أيام من أزمة حادة بين القوتين النوويتين.

وتصاعد التوتر خلال الأسبوع الجاري بين البلدين المتجاورين الواقعين في جنوب آسيا، وقامت طائرات عسكرية لكل من البلدين بدخول المجال الجوي للبلد الآخر، ما أثار قلق الأسورة الدولية التي تخشى نزاعا مفتوحا.

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وانطلقت الشرارة مجددا من كشمير المنطقة المتنازع عليها في شبه القارة الهندية منذ منتصف القرن العشرين، وتطالب كل من الهند وباكستان بهذه المنطقة الجبلية ذات الغالبية المسلمة، وتواجهتا في حربين من أجلها في الماضي.