منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق باكستان في الدفاع عن نفسها

قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت إن منظمة التعاون الإسلامي تبنت بياناً عبرت فيه عن قلقها إزاء قيام الهند في الأسابيع الأخيرة "باختراق المجال الجوي الباكستاني".

وجاء بيان المنظمة في ختام اجتماع لها في أبو ظبي حيث أكدت حق باكستان في الدفاع عن نفسها كما حثت الهند على الامتناع عن التهديد باستخدام القوة.

كما دعا البيان الهند وباكستان إلى نزع فتيل الأزمة بينهما "عبر السبل السلمية".

ودعت المنظمة التي تضم 57 دولة، الهند وهي دولة غير عضوة للمشاركة في اجتماعها مما أدى لقرار باكستاني بمقاطعته.

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وتصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير في 14 فبراير-شباط لسيارة ملغومة مما أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على الأقل في الشطر الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير.

واتهمت الهند باكستان بتوفير ملاذ لجماعة جيش محمد التي كانت وراء هذا الهجوم، وهو ما نفته باكستان، وتوعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برد قوي.

وتواصل القصف اليوم السبت على جانبي خط المراقبة الذي يفصل بين الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير والجزء الواقع تحت سيطرة باكستان، وهو ما تكرر على مدى الأسابيع الماضية.