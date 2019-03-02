أبرز نتائج السبت الأوروبي: ميلان يصل للمركز الثالث وبايرن يكتسح مونشنغلادباخ

تجاوز نادي إى سي ميلان غريمه المحلي انترناسيونالي نحو المركز الثالث في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ساسولو الذي طرد منه لاعب على استاد سان سيرو يوم السبت.

وكان الهدف الذي سجله بول ليرولا بالخطأ في مرماه في الشوط الأول كافيا لمنح فريق المدرب جينارو جاتوسو الثلاث نقاط بعد طرد اندريا كونسيلي حارس مرمى الفريق الضيف بعد التحام مع بداية الشوط الثاني.

وعانى انترناسيونالي من الخسارة 2-1 خارج ملعبه امام كالياري يوم الجمعة ما سمح لجاره في المدينة للتقدم عليه بنقطة واحدة ليدخل ضمن أول ثلاثة في الترتيب مع تعزيز ميلانو لمسيرته التي لم يخسر فيها في دوري الدرجة الاولى الايطالي الى تسع مباريات.

ومنع جيانلويجي دوناروما المنافس ساسولو من انتزاع التقدم بتصد رائع لمحاولة فيليب ديوريشيتش عقب 22 دقيقة قبل ان يرد ليرولا بالتسجيل في مرماه اثر ركلة ركنية في الدقيقة 36.

ووضعت النتيجة ميلانو في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بينما ظل ساسولو في المركز 11 برصيد 31 نقطة.

خماسية بايرن

سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب مستضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 5-1 لينضم إلى بروسيا دورتموند المتصدر في قمة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويشعل صراع المنافسة على اللقب يوم السبت.

وأحرز بايرن المتجدد، الذي انتصر في 11 من آخر 12 مباراة في الدوري، هدفين في أول 11 دقيقة عبر خابي مارتينيز وتوماس مولر قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الشوط الثاني.

مباراة بارين ميونخ ومونشنغلادباخ أ.ب

وتلقى مونشنغلادباخ الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه في الدوري بفارق ثلاثة أهداف على الأقل للمرة الأولى في تاريخه.

ويملك بايرن، الذي كان يتأخر بسبع نقاط عن المتصدر قبل عدة أسابيع، 54 نقطة مثل دورتموند الذي خسر 2-1 امام مستضيفه أوغسبورغ يوم الجمعة. وتراجع مونشنغلادباخ إلى المركز الرابع وله 43 نقطة.

صدارة مؤقتة؟

وفي إنكلترا عاد مانشستر سيتي إلى قمة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على مستضيفه بورنموث يوم السبت لكن الإثارة كانت باستاد ويمبلي حيث اكتفى توتنهام هوتسبير بالتعادل 1-1 مع ضيفه أرسنال بعد ركلتي جزاء مشكوك في صحتيهما أحدهما ضائعة بالإضافة إلى طرد في النهاية.

وسمح أول تعادل لتوتنهام في الدوري هذا الموسم بتقليص منافسه مانشستر يونايتد الفارق معه بعدما قلب تأخره ليفوز 3-2 على ساوثامبتون بفضل هدفين من روميلو لوكاكو ويقفز إلى المركز الرابع متقدما بنقطة فوق أرسنال.

أوبامايانغ أهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل أ.ب

كما انتصر كل من كريستال بالاس وبرايتون اند هوف ألبيون وولفرهامبتون واندرارز ووست هام يونايتد على كل من بيرنلي وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتي ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

وباستاد ويمبلي ومع اقتراب الوقت من نهايته أشار الحكم أنطوني تايلور إلى ركلة جزاء للمرة الثانية عندما سقط بيير-إيمريك أوباميانج بعد تدخل بسيط من دافينسون سانشيز.

لكن تسديدة مهاجم أرسنال افتقرت للقوة والتوجيه وأنقذها الحارس هوجو لوريس بسهولة مع حفاظ يان فرتونن على التعادل بعدما أبعد الكرة المرتدة من أمام المهاجم الجابوني.

وكان هناك وقت ليقوم أنطوني بطرد لوكاس توريرا لاعب أرسنال في الثواني الأخيرة بعد تدخل عنيف ضد داني روز.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في وقت سابق لصالح توتنهام بعد خطأ من شكودران مصطفي ضد هاري كين الذي ألغى تقدم أرون رامسي المبكر.

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