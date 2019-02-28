برشلونة يجدد عقد ألبا حتى 2024 بشرط جزائي 500 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق لتمديد عقد الظهير الأيسر خوردي ألبا حتى 2024 ووضع شرطا جزائيا كبيرا بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار).

ولعب الدولي الإسباني ألبا 282 مباراة مع برشلونة منذ عودته لناديه السابق من بلنسية في 2012 بعد أن تركه صغيرا.

وحصد ألبا مع برشلونة 14 لقبا من بينها أربعة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لكأس ملك اسبانيا إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015.

وخاض ألبا (29 عاما) 67 مباراة مع إسبانيا وكان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة أوروبا 2012.

وزادت أهمية ألبا للفريق منذ تولى إرنستو بالبيردي تدريب برشلونة في 2017 ويلعب بانسجام كبير مع ليونيل ميسي حيث صنع 20 هدفا للمهاجم الأرجنتيني.

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