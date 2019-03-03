زعيم أكبر حزب معارض في السودان يدعو البشير للتنحي

قال حزب الأمة السوداني المعارض في بيان، إن الصادق المهدي زعيم الحزب دعا الرئيس السوداني عمر البشير للتنحي، وإبداء الاستعداد للقاء ممثلي المعارضة "للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".

وجاء في البيان: "للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء: إنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجا آمنا قدره لك أهل السودان والتاريخ، ويحول الاستقطاب الحاد لوحدة وطنية والعزلة الدولية إلى تعاون دولي".

يأتي ذلك بعد أسبوع من إجراءات متتالية، تهدف إلى التصدي لموجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وشملت الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإقالة حكام الولايات وتعيين مسؤولين عسكريين وأمنيين محلهم.

ودعا البيان البشير أيضا إلى إنهاء حكم الطوارئ والتعذيب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وبدأت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع أسعار الخبز بصورة شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، ثم تحولت إلى أطول تحد لحكم البشير.

ونشر نشطاء على موقع فيسبوك برنامج التحركات الاحتجاجية المقبلة، ومنها إعلان الحراك الوطني الموحد عن اضراب عام يوم الثلاثاء المقبل.

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