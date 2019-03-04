رحيل الممثل الأمريكي لوك بيري عن 52 عاماً

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري بطل مسلسلي "ريفيرديل" و"بيفرلي هليز 90210" التلفزيونيين، عن 52 عاما، بحسب مسؤول العلاقات العامة لدى الممثل الشهير.

وقال أرنولد روبينسون إن بيري توفي اليوم الإثنين متأثراً بإصابته بسكتة دماغية شديدة.

وأضاف روبينسون أن أسرة بيري وأصدقاءه كانوا معه وقت الوفاة، وبينهم أطفاله وأقرباؤه وخطيبته وزوجته السابقة.

وأدخل الممثل الشهير المستشفى الأسبوع الماضي.

وأوضح روبينسون أنه لن يكشف عن مزيد من التفاصيل حالياً.

وأشار إلى أن أسرة بيري تقدر الدعم والصلاة اللذين ظهرا منذ أدخل بيري المستشفى الأربعاء.

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