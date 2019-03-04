موقع: خامنئي شكك في ما إذا كانت أوروبا ستساعد إيران ضد عقوبات أمريكا

نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة في يوليو تموز الماضي بألا تعول على حزمة أوروبية لحماية طهران من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

ويظهر نشر الخطاب أن خامنئي لم يكن متفائلا حيال مساعي الرئيس حسن روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الأوروبية، التي ظلت ملتزمة بالاتفاق رغم خروج واشنطن في 2018.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله إن الأوروبيين سيقولون بطبيعة الحال إنهم يحمون المصالح الإيرانية بحزمتهم "لكن يتعين ألا تعطي (الحكومة الإيرانية) أولوية ذلك".

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