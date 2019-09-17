رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني رغم تهديداته لطهران.

وصرّح خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي: "هناك إجماع لدى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنه لن تُجرَ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان". وأوضح المرشد الأعلى أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران ستبوء بالفشل.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خامنئي قوله إن هذا هو موقف القيادة الكاملة للبلاد وأن "جميع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يؤمنون بالإجماع" بهذا. وكانت هناك تكهنات حول اجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة هذا الشهر في نيويورك.

وسبق للحكومة الإيرانية وأن أوضحت عدم رغبتها في التفاوض مع الولايات المتحدة بينما تخضع للعقوبات الأمريكية ودعت واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

يذكر أن حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت التوترات على خلفية هجمات نهاية الأسبوع على مواقع نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية، والتي اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع فيها، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية جملة وتفصيلا.

وقال الرئيس الإيراني ومسؤولون آخرون في الجمهورية الإسلامية مراراً في الآونة الأخيرة إن أي لقاء مع ترامب وروحاني مرفوض طالما تبقي الولايات المتحدة على العقوبات الاقتصادية التي أعادت فرضها على إيران في آب/أغسطس 2018.

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