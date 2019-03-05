بعد اتهامات بشأن سوء السلوك الجنسي الأكاديمية السويدية تعلن منح جائزتي نوبل للأدب عن عامي 2018 و2019

أعلنت مؤسسة نوبل اليوم الثلاثاء منح جائزتي نوبل للأدب هذا العام بعد تطهير الأكاديمية السويدية، المعنية باختيار الفائز بجائزة الأدب، في أعقاب فضائح منعت بموجبها المؤسسة الأكاديمية من تقديم جائزة العام الماضي.

ومنعت مؤسسة نوبل العام الماضي الأكاديمية السويدية من تقديم الجائزة بعد مزاعم بسوء السلوك الجنسي ضد زوج إحدى أعضاء مجلس الأكاديمية واتهامات بوقوع تسريبات بشأن أسماء الفائزين بالجائزة، الأمر الذي تسبب في توقف الأكاديمية عن العمل.

ومثلت تلك الفضيحة، التي تفجرت في أواخر عام 2017، أكبر أزمة تواجهها الأكاديمية في تاريخها مما دفع عددا من أعضائها للاستقالة.

وعينت الأكاديمية في أعقاب ذلك أعضاء جددا وشكلت لجنة جديدة لمنح الجائزة بهدف استعادة ثقة الناس وحقها في اختيار الفائزين بأكبر جائرة أدبية على مستوى العالم.

وتختار الأكاديمية السويدية، التي تأسست في عام 1786 لحماية اللغة السويدية، الفائز بجائزة نوبل في فرع الأدب فقط بينما تختار مؤسسات أكاديمية سويدية أخرى الفائزين بجوائز نوبل في مجالات العلوم. وتختار لجنة نرويجية الفائز بجائزة نوبل للسلام.

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