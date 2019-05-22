رواية "سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي تخطف جائزة مان بوكر 2019

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي يوم الثلاثاء بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019 عن روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها إلى الإنكليزية مارلين بوث.

والجائزة التي تمنح سنوياً وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني (حوالي 63.5 ألف دولار) تقدم لأفضل رواية تُرجمت من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية ونشرت في المملكة المتحدة. وتتقاسم المؤلفة والمترجمة قيمة الجائزة معاً.

ويضاف إلى مبلغ الجائزة ألف جنيه استرليني تمنح لكل من وصل للقائمة القصيرة.

وتفوقت الحارثي (41 عاماً) على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

وبجانب الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إدنبره روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال إضافة إلى الدراسات الأدبية والأبحاث الأكاديمية.

وقال موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت إن جوخة الحارثي سجلت اسمها اليوم كأول كاتبة عمانية وكذلك أول كاتبة من دول الخليج تفوز بالجائزة.

أما المترجمة مارلين بوث فهي أكاديمية أمريكية ترجمت أعمالاً كثيرة عن العربية.

وعن العمل الفائز قالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية بيتاني هيوز "هو عمل استحوذ على القلوب والعقول على حد سواء، ويستحق التأمل".

ونقل عنها موقع الجائزة "جاءت الترجمة أيضاً دقيقة وثرية لغوياً لتمزج في إيقاعها بين الشعر واللغة الدارجة".

وتلقت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام 108 روايات كتبت بخمس وعشرين لغة مختلفة واختارت 13 رواية فقط للقائمة الطويلة قبل أن تستقر على ستة فقط بالقائمة القصيرة.

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