شاهد: "يوم الوحل" في إسرائيل

شارك حوالي 5000 متسابق في سباق بطول 13 كيلومترا في طريق من الوحل ملئ بالمعوقات في تل أبيب.

وتدفق المتسابقون المحليون والأجانب للمشاركة في السباق الذي أقيم بالحديقة التجارية وتخلله عقبات كالقفز من فوق الحبال وتسلق تلال من الوحل والزحف عبر مياه مثلجة.

وأنهى المتسابقون المنهكون مشاركتهم بالاستلقاء تحت الشمس بعدما غطى الوحل أجسادهم وملابسهم.

وبدأ تقليد يوم الوحل في فرنسا في العام 2013 وانتشر منها إلى عدة دول أخرى كإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وإسرائيل.

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