الكشف عن أسرع سيارة خارقة صديقة للبيئة في العالم في معرض جنيف للسيارات

شهد معرض جنيف الدولي للسيارات الكشف عن سيارة خارقة صديقة للبيئة من انتاج أوتوموبيلي بينينفارينا .

سيارة باتيستا الكهربائية التي تتميز بسرعة قصوى تتجاوز 350 كلم في الساعة، يمكن تصنيفها واحدة من أسرع السيارات على هذا الكوكب، وتقول الشركة إنه بتوفير ظروف معينة من الممكن الوصول بهذه السيارة إلى نموذج أسرع.

وتقول الشركة التي يقع مقرها في ألمانيا وتعود جذورها لشركة تصميم السيارات الإيطالية بينفارينا، إن سرعة السيارة بمقدورها أن تتسارع من صفر إلى 300 كيلومتر في الساعة في أقل من 12 ثانية، كما يمكن أن تقطع السيارة أيضاً 450 كيلومتراً بعد كل مرة يتم شحنها.

وقال مايكل بيرشكي، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا: "هذه هي قصة السيارات الأكثر أصالة وإثارة والتي يمكن تخيلها، إن باتيستا هي أحدث سيارة خارقة في العالم مستوحاة من الماضي الأسطوري، وتجمع بين الإلهام الحقيقي والابتكار،فالكهرباء تفتح الباب على مستوى جديد من الأداء ومستقبل يخلو من الانبعاثات، في حين أن شغف واحترام تاريخ السيارات يحدد كيف تبدو هذه السيارة المميزة، نهدف لتكون باتيستا رمزًا كلاسيكيًا ومستقبلياً في عالم السيارات، وأن تكتب صفحتها الخاصة في كتب تاريخ السيارات".

السيارة، التي ستطرح العام المقبل، سوف تكلف 2 مليون يورو.

وأضاف: "يمثل اليوم خطوة مهمة لإطلاق مجموعة من السيارات التي تحمل علامة بينينفارينا بداية من بينينفارينا باتيستا، السيارة التي يملأنا اسمها بالفخر. إنها أقوى سيارة رياضية إيطالية الصنع في التاريخ، وهي أول سيارة خارقة فاخرة يتم تصنيعها في إيطاليا وستقدم أداءً كهربائياً استثنائياً في جسم جميل".

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