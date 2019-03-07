استدعاء ميسي لمنتخب الأرجنتين لأول مرة منذ كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين يوم الخميس أن القائد ليونيل ميسي عاد لتشكيلة المنتخب لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي وسيخوض مباراة ودية واحدة على الأقل ضد فنزويلا والمغرب هذا الشهر.

ولم يلعب مهاجم برشلونة أي مباراة دولية منذ الخروج من دور 16 في كأس العالم على يد البطلة فرنسا لحصوله على راحة بعد مشاركة محبطة للاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات.

وقال سكالوني للصحفيين في بوينس أيرس "تم اختيار ليو. سنقرر لاحقا إن كان سيلعب مباراة أو مباراتين. سأتخذ القرار".

وميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 65 هدفا لكنه يواجه انتقادات غالبا لعدم تقديم نفس مستواه في برشلونة مع منتخب بلاده.

وانضم ميسي إلى تشكيلة تضم أربعة من حراس المرمى وعشرة لاعبين محليين لكنها لا تضم سيرجيو أجويرو أو جونزالو هيجوين أو ماورو إيكاردي.

وعاد مانويل لانزيني لاعب وسط وست هام يونايتد للتشكيلة أيضا لأول مرة منذ إصابته في الركبة قبل كأس العالم والتي أبعدته عن الملاعب لنحو تسعة أشهر.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: أوجستين مارتشيسين.. خوان موسو.. استيبان أندرادا..فرانكو أرماني

مدافعون: جيرمان بيزيلا.. جابرييل ميركادو.. خوان فويث.. نيكولاس أوتامندي.. والتر كانيمان.. نيكولاس تاليافيكو.. ماركوس أكونيا.. جونزالو مونتييل.. رينزو سارافيا.. ليساندرو مارتينيز

لاعبو الوسط: ليوناردو باريديس.. جيدو رودريجيز.. جيوفاني لوسيلسو.. مانويل لانزيني.. روبرتو بيريرا.. أنخيل دي ماريا.. ماتياز زاراتشو.. إيفان ماركوني.. دومينجو بلانكو..رودريجو دي باول

مهاجمون: ليونيل ميسي.. جونزالو مارتينيز.. باولو ديبالا.. أنخيل كوريا.. لوتارو مارتينيز.. داريو بنيديتو.. ماتياس سواريز

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