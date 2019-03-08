السجن للمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

أصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن لمدة 47 شهرا أي ثلاث سنوات وتسعة أشهر بحق بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية على خلفية إدانته بالاحتيال الضريبي.

وأشار القضاء إلى أنّ مانافورت متورط في إخفاء مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات كان قد حصل عليها مقابل تقديمه لاستشارات سياسية في أوكرانيا. وحسب محكمة أميركية، فمن المقرر أن يصدر حكم قضائي بحق بول مانافورت في قضية أخرى الأسبوع المقبل.

للمزيد:

المحقق مولر يطالب بحكم مشدد على مدير حملة ترامب الانتخابية السابق

مانافورت مساعد ترامب السابق.. مذنب ويوافق على التعاون مع المحقق مولر

ووجه القضاء الاتهامات إلى المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بخصوص التحقيق في المزاعم بشأن علاقة روسيا بحملة الرئيس الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2016، وهو التحقيق الذي يشرف عليه المحقق الخاص روبرت مولر منذ أكثر من 20 شهرا.

ومن المقرر أيضا أن يدفع بول مانافورت حوالي 24 مليون دولار إلى الحكومة الأميركية إضافة إلى غرامة مالية تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار.

وشغل مانافورت منصب مدير لحملة دونالد ترامب الانتخابية حوالي 3 أشهر، لكنه اضطر للاستقالة بعد أن كثر الحديث عن عمله السابق كمستشار في أوكرانيا، ليكون بذلك أول مساعد للرئيس الأميركي يخضع لتحقيقات مولر في خريف العام 2017.