سباق السيارات: الفرنسي أوجييه يفوز برالي المكسيك ويقترب من صدارة الترتيب العام

توج الفرنسي سيباستيان أوجييه بطل العالم 6 مرات بلقب رالي المكسيك لحساب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عقب احتلاله للمركز الأول في المرحلة العشرين والأخيرة بعد إنهائه للسباق في زمن 3 ساعات و 30 دقيقة و 37 ثانية و 6 أجزاء في المئة، في حين رجع المركز الثاني لمتصدر الترتيب العالمي الحالي الإستوني أوت تاناك سائق تويوتا ياريس بفارق 24 ثانية و 4 أجزاء في المئة، فيما كان المركز الثالث من نصيب للبريطاني إلفين إيفانز سائق فورد فييستا متأخرا ب 31 ثانية و 6 أجزاء في المئة عن أوجييه، أما البلجيكي تيري نوفيل سائق هوندا فاكتفى بالمركز الرابع.

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وسمح هذا الفوز للفرنسي بتعزيز مركزه الثاني في الترتيب العالمي المؤقت وتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر أوت تاناك (65 نقطة) إلى 4 نقاط فقط، فيما يبقى البلجيكي تيري نوفيل يراقب جدول الترتيب عن قرب بمجموع 55 نقطة.

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