تراجع تأييد الفرنسيين لحركة "السترات الصفراء"

واصل الفرنسيون مظاهراتهم في عديد مدن البلاد للأسبوع 17 على التوالي، احتجاجا على خيارات الحكومة التي يطالبونها بتغيير سياساتها الداعمة للاثرياء كما يقولون على حساب بقية الفئات الاجتماعية.

وكانت المسيرة بدأت عند قوس النصر. وقد لوحظ أن عدد المحتجين قد تقلص مع مرور الأسابيع، وأظهرت استطلاعات للرأي أن حجم تأييد الفرنسيين لحركة السترات الصفراء تضاءل، بسبب أعمال العنف والأضرار التي خلفتها بعض الاحتجاجات.

وكانت الحركة الاحتجاجية عمت فرنسا أول مرة في 17 من تشرين الثاني، احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ثم توسعت دائرة المطالب، وعلى رأسها اليوم تنظيم استفتاء في البلاد.

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