30 عاما على اختراع "الويب"

قبل حوالي 30 عاما في شهر مارس، تمكن مهندس وعالم حواسيب بريطاني يعمل في أحد المختبرات بالقرب من جنيف، من اختراع برنامج للعلماء لمشاركة معلوماتهم، التي قد تساعد على تغيير الإنسانية.

لكن وبعد 3 عقود من اختراعه لما يسمى بـ World Wide Web أعلن تيم بيرنرز لي، بأن اختراعه خضع لعملية قرصنة، من شأنها أن تهدم هذه الشبكة.

الدكتور بين سيغال، زميل بينيرز في CERN، قال:"حلمنا بأن نساعد بهذا الابتكار على نشر الديمقراطية، لكننا لم نتوقع أي القوى السياسية ستسيطر عليه".

فرانسوا فلوكجير والذي حل مكان بيرنيرز، بعد أن غادر ليعمل في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في العام 1994، أكد أن تيم يعمل بجد، وأن الأضواء كانت منارة دائما في مكتبه لانجاز مشروعه.

بيرنيرز كان مديرا داخليا في مختبران CERN، لكن اهتمامه كان منصبا حول الطرق التي تمكن آلاف العلماء حول العالم من التواصل مع بعضهم، بطريقة سهلة لمشاركة أعمالهم.

فكرة مشروعه "نظام لا مركزية إدارة المعلومات"، كان ممهدا لولادة مواقع الانترنت.

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الشكل البدائي للإنترنت - شبكة بدائية تربط بين أجهزة الكمبيوتر- كانت موجودة من قبل، لكن شبكة الويب العالمية هي التي مكنت الناس من تصفح مواقع الانترنت، ويقول فلوكيجر:"في ذلك الوقت كان لدينا شعور بأن التاريخ يكتب الآن".

في العام 1990، العالم البلجيكي روبرت كاليلو، حاول المساعدة في تطوير للاختراع، والذي يستخدم الـ HTML لبناء مواقع الانترنت، وتم ابتكار ما يسمى بـ HTTP، والذي يخول المستخدمين الولوج إلى صفحات من خلال الضغط على الروابط المتشعبة "Hyperlinks"، والـ URL، كعناوين لأنظمة المواقع.

وفي العام 1990 أطلق بيرنرز أو متصفح انترنت لشرجة CERN للعمل، حيث بدأت بعض المعاهد باستخدامه عام 1991، ومن ثم طُرح للعموم.

وبالنسبة لفلوكجير، فإن الويب أحد أهم الابتكارات أهمية في القرن العشرين، والتي ساهمت في بناء المجتمع الرقمي، مع بروتوكول الانترنت IP وخوارزميات غوغل.

إلا أن فلوكجير انتقد ما يحصل على الانترنت من اشاعات وتنمر وتهديد للخصوصية.

بينيرز ألمح إلى أن الانترنت يعج بمن يستغلونه للتلاعب بالناس، مطالبا بوضع قواعد لاحترام خصوصية الناس.

وفي يناير الماضي طالب خلال منتدى دافوس الاقتصادي لوقف الاستقطاب عبر الانترنت، حيث باتت بعض المواقع والمنصات تستقطب الناس بحسب خلفياتهم وأفكارهم، لتخلق نوعا من الغيتوهات، حيث يرفض الناس أفكارا لا تتماشى مع أفكارهم.