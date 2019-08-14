شاهد: باحثون يطورون ذيلا اصطناعيا يساعد كبار السن في الحفاظ على توازنهم

قام فريق أبحاث ياباني بتصنيع ذيل اصطناعي يمكن أن يساعد كبار السن في الحفاظ على توازنهم.

ووفقا لما ذكره فريق من الباحثين في جامعة كيو، فإن هذا الجهاز الذي يبلغ طوله متر واحد يحاكي ذيول مثل تلك الخاصة بالفهود وغيرها من الحيوانات التي تستخدمه للحفاظ على توازنها أثناء الركض أو التسلق.

ويمكن أن يتم تركيب الذيل على جسم الإنسان من خلال وضعه عند مستوى أسفل الظهر.

وقال جونيتشي نبيشيما، وهو طالب دراسات عليا وباحث في الجامعة: "الذيل يحافظ على التوازن...عندما يميل جسم الإنسان في اتجاه واحد، يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس."

وقال نبيشيما إن الذيل الآلي الذي يستخدم أربع عضلات صناعية وهواء مضغوط للتحرك في ثمانية اتجاهات، سيبقى قيد التجربة في الوقت الحالي، حيث يسعى الباحثون لجعله أكثر مرونة.

وعدا مساعدة الذيل للكبار السن في الحفاظ على توازنهم، يبحث الفريق عن تطبيقات أخرى يمكن أن يقدمها هذا الابتكار لفئات أخرى، واستخدامه للمساعدة في توازن عمال المستودعات الذين يحملون معدات ثقيلة، او خلال القيام بتمارين رياضية.

كما يمكن ان يتم تسويق المنتج لاحقا لفئات أخرى مثل محبي ألعاب الفيديو عبر الواقع المعزز وذلك من اجل حمايتهم من السقوط خلال اللعب عن طريق استخدامهم الذيل.

وقال نبيشيما: "أعتقد أنه سيكون من الجيد دمج هذا الذيل الاصطناعي المتطور في الحياة اليومية، عندما يسعى المرء إلى تحقيق مزيد من التوازن".

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