أمازون الأعلى قيمة في البورصة الأمريكية متجاوزة مايكروسوفت وأبل

هذا التحول شهدته البورصة يوم الاثنين بعد أن ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 3 في المائة لتغلق عند 1،629.51 دولار ورفعت القيمة السوقية لزعيم التجارة الإلكترونية إلى 797 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة أقل من 1 في المائة لتصل إلى 102.06 دولار، تاركة قيمة عملاق صناعة برامج الكمبيوتر عند 784 مليار دولار.

إنها المرة الأولى التي تحتل فيها أمازون موقع الصدارة وتنهي بذلك عودة مايكروسوفت القصيرة إلى القمة بعد أن تجاوزت شركة أبل في أواخر شهر نوفمبر.

هذا التموضع الجديد دفعت به المخاوف المتزايدة من أن الحرب التجارية لإدارة ترامب مع الصين وارتفاع أسعار الفائدة سوف تعيق الاقتصاد العالمي. إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يؤدي إلى بطء نمو الشركات في مجال التكنولوجيا وغيرها من الصناعات التي تولد جزءًا كبيرًا من عائداتها خارج الولايات المتحدة.

للمزيد على يورونيوز:

جدل على الانترنت بعد عرض أمازون للبيع سجادة وغطاء حمام عليهما صورة مصحف

ما هي الشركات الأمريكية التي تضمّ الجيل القادم من رجال الأعمال الواعدين؟

الفضائح كبدت زوكربيرغ خسائر بقيمة 22 مليار دولار في 2018

وهذا أحد الأسباب التي تجعل معظم أسهم التكنولوجيا بعيدة عن ذروتها. فعلى سبيل المثال، لا تزال شركة أمازون أقل بنسبة 21 في المائة عن أعلى مستوى لها في سبتمبر عندما كانت قيمة أسهم الشركة أعلى من تريليون دولار. وكانت قيمة أبل أكثر من ذلك في ذلك الوقت، ولكن أسهمها انخفضت بنسبة 37 في المائة منذ أوائل شهر أكتوبر لتخسر نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية.