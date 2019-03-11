من منفاه في ألمانيا.. بودجيمونت يعلن دخوله سباق الانتخابات الأوربية القادمة

أعلن رئيس إقليم كتالونيا السابق، كارلس بودجيمونت، الأحد، دخوله سباق الترشح في الانتخابات الأوروبية القادمة.

ويدخل بودجيمونت، 56 عاما، الذي اختار ألمانيا منفى له، الانتخابات عن حزب "خنتز بير كتالونيا" (معا من أجل كتالونيا).

وعبر حسابه الشخصي على تويتر، كتب قائلا: "إنها اللحظة المناسبة لاتخاذ خطوة نحو تدويل حق كتالونيا في تقرير المصير، من قلب أوروبا إلى كل العالم".

تغريدة كارلس بودجيمونت حول ترشحه للانتخابات الأوروبية

وهرب الزعيم السابق في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017، بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، إثر استفتاء على الاستقلال اعتبرته المحكمة غير شرعي.

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ويواجه بودجيمونت اتهامات بالتمرد والتحريض، والتي قد تنتهي به إلى السجن لنحو 25 عاما إذا ما أُدين بها.

وعلى رغم عدم وجوده في البلاد، أُعيد انتخاب بودجيمونت في برلمان كاتالونيا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017. وحاولت الأحزاب المؤيدة للاستقلال، التي احتفظت بأغلبية ضئيلة، انتخابه رئيسا، لكن المحاكم الإسبانية حظرت الأمر.

من جهة أخرى، ألغت المحكمة العليا في إسبانيا مذكرة الاعتقال الأوروبية ضده في تموز/يوليو العام الماضي، بعد أن رفضت ألمانيا تسليمه بتهمة التمرد، وهو أمر لا تعترف به. غير أن محكمة ألمانية حكمت بأنه يمكن توجيه تهمة إساءة استخدام الأموال العامة له.